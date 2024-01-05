Жители РТ назвали ключевые проблемы в сфере ЖКХ

За 2023 год в центр общественного контроля в сфере ЖКХ обратилось 1540 человек, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

Татарстанцы чаще всего обращались по вопросам начислений и перерасчета за вывоз мусора. Глава глава центра контроля в сфере ЖКХ республики Дмитрий Романов отметил, что сложность пересчета за вывоз отходов заключается в необходимости подтверждения отсутствия собственника дома.

«Если он был в командировке, то ему нужно предоставить билеты, а если уезжал в деревню, то получить справку от сельсовета. Не всегда просто документально подтвердить свое отсутствие», — отметил спикер.

Также жителе РТ беспокоил перерасчет за оплату коммунальных ресурсов на содержание общего имущества, перезаключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования, недостаток горячей воды, проблемы с отоплением и электроснабжением.