В Республике Татарстан планируют открыть новый следственный изолятор

После того как были открыты новые здания следственных изоляторов в Вязьме Смоленской области и Симферополе, ФСИН анонсировала ввод в эксплуатацию еще одного СИЗО в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, эти проекты являются частью федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2030 годы)", которая направлена на модернизацию и строительство новых объектов системы, а также на расширение сети исправительных центров.

За шесть лет реализации программы в различных подразделениях ФСИН были введены в эксплуатацию несколько объектов, включая следственные изоляторы: один на 320 мест в Симферополе и новый режимный корпус на 228 мест в Вязьме. Кроме того, в исправительных учреждениях открыты три общежития на 500 мест, медицинская часть на 15 койко-мест, дом ребенка на 70 мест и семь котельных.

В ведомстве также подчеркнули, что открытие нового СИЗО в Крыму помогло существенно снизить переполненность существующего следственного изолятора в этом регионе.

В Татарстане строительство нового следственного изолятора на 1 000 мест продолжается, и его ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.