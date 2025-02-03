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В Республике Татарстан планируют открыть новый следственный изолятор

За шесть лет реализации программы в различных п...

Екатерина Елисеева

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После того как были открыты новые здания следственных изоляторов в Вязьме Смоленской области и Симферополе, ФСИН анонсировала ввод в эксплуатацию еще одного СИЗО в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, эти проекты являются частью федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2030 годы)", которая направлена на модернизацию и строительство новых объектов системы, а также на расширение сети исправительных центров.

За шесть лет реализации программы в различных подразделениях ФСИН были введены в эксплуатацию несколько объектов, включая следственные изоляторы: один на 320 мест в Симферополе и новый режимный корпус на 228 мест в Вязьме. Кроме того, в исправительных учреждениях открыты три общежития на 500 мест, медицинская часть на 15 койко-мест, дом ребенка на 70 мест и семь котельных.

В ведомстве также подчеркнули, что открытие нового СИЗО в Крыму помогло существенно снизить переполненность существующего следственного изолятора в этом регионе.

В Татарстане строительство нового следственного изолятора на 1 000 мест продолжается, и его ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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