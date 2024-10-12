В Казани сняли ограничения в аэропорту

Росавиация сообщает, что с казанского аэропорта сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в 10:00.

За время, пока действовали ограничения, на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск «ушли» 6 ВС, которые направлялись в Казань.

Ограничения действовали ради обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По словам Росавиации, безопасность — главный приоритет.

Напомним, что ограничение на полеты действовали с 12 октября с 8:40.