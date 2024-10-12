Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани сняли ограничения в аэропорту

Подписаться в Telegram

Росавиация сообщает, что с казанского аэропорта сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в 10:00.

За время, пока действовали ограничения, на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск «ушли» 6 ВС, которые направлялись в Казань.

Ограничения действовали ради обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По словам Росавиации, безопасность — главный приоритет.

Напомним, что ограничение на полеты действовали с 12 октября с 8:40.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего мобильного банка

сетка от насекомых на вытяжку

Новости Казани

день назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

расценки на установку окон в Екатеринбурге

Новости Татарстана

17 часов назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Лонгриды

16 часов назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Казани

23 часа назад

Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 октября
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

Новости Казани

час назад

В Казани сняли ограничения в аэропорту

Новости России

день назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

Новости Татарстана

3 часа назад

Отбился от мамы: в Татарстане спасли лосенка, упавшего в реку

Новости Татарстана

3 часа назад

Международный аэропорт «Казань» временно закрыт
На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибл...
Новости Татарстана
день назад

На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали

Новости Татарстана

18 часов назад

Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 жителя Челнов

Новости Казани

22 часа назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка
В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромн...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» с кафе и магазином