В Татарстане дом сложился пополам из-за пожара

В Тукаевском районе, в деревне Куперле, вспыхнул крупный пожар, в результате которого жилой дом буквально сложился пополам.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкие хлопки, напоминающие взрывы. Затем заметили, что загорелся пристрой и стали звать на помощь жильцов. В результате мать, отец и ребёнок с ограниченными возможностями здоровья успели покинуть здание до того, как огонь охватил основную часть дома и обрушилась крыша.

Сильный ветер осложняет работу пожарных — пламя сложно взять под контроль. Возникает опасность распространения огня на соседние строения, пишет Mash Iptash.

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