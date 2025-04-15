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В Татарстане дом сложился пополам из-за пожара

Сильный ветер осложняет работу пожарных

МЧС

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В Тукаевском районе, в деревне Куперле, вспыхнул крупный пожар, в результате которого жилой дом буквально сложился пополам.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкие хлопки, напоминающие взрывы. Затем заметили, что загорелся пристрой и стали звать на помощь жильцов. В результате мать, отец и ребёнок с ограниченными возможностями здоровья успели покинуть здание до того, как огонь охватил основную часть дома и обрушилась крыша.

Сильный ветер осложняет работу пожарных — пламя сложно взять под контроль. Возникает опасность распространения огня на соседние строения, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 60-летний безработный челнинец надругался над 14-летней школьницей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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