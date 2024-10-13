В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей

В Татарстане объявлен тендер на приобретение пяти тракторов марки «Белорус 82.1». Соответствующий указ был опубликован на портале госзакупок.

Техника предназначена для Тетюшского, Лениногорского, Ютазинского, Аксубаевского и Чистопольского районов. Заказчиком выступает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.

Стоимость закупки составляет 21,6 миллиона рублей.

Сроки:

Заявки принимаются до 17 октября.

Исполнение контракта ожидается до конца 2023 года.

Новые тракторы позволят улучшить работу сельскохозяйственных предприятий и повысить эффективность сельскохозяйственных работ в районе.

Ранее сообщалось, что в Апастовском районе в рамках национального проекта были отремонтированы дом культуры и девять фельдшерско-акушерских пунктов.