В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей
В Татарстане объявлен тендер на приобретение пяти тракторов марки «Белорус 82.1». Соответствующий указ был опубликован на портале госзакупок.
Техника предназначена для Тетюшского, Лениногорского, Ютазинского, Аксубаевского и Чистопольского районов. Заказчиком выступает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.
Стоимость закупки составляет 21,6 миллиона рублей.
Сроки:
- Заявки принимаются до 17 октября.
- Исполнение контракта ожидается до конца 2023 года.
Новые тракторы позволят улучшить работу сельскохозяйственных предприятий и повысить эффективность сельскохозяйственных работ в районе.
Ранее сообщалось, что в Апастовском районе в рамках национального проекта были отремонтированы дом культуры и девять фельдшерско-акушерских пунктов.
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