В Апастовском районе отремонтировали дом культуры и 9 ФАПов в рамках нацпроекта

В 2024 году в Апастовском районе в рамках национального проекта был проведён ремонт Карамасского сельского дома культуры и девяти фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

В рамках проекта также был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Эти медицинские учреждения расположены в населённых пунктах Нижнее Балтаево, Малый Бакрче, Танай-Тураево, Кабы-Копри, Кукшум, Чатбаш, Семи Ключи, Кулганы и Давликеево.

Кроме того, в центральном парке был установлен памп-трек в рамках программы «Развитие общественных пространств».

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Апастово ведётся строительство стадиона с футбольным полем и беговой дорожкой. Также осуществляется капитальный ремонт здания военкомата и завершено строительство административно-бытового комплекса Апастовского РЭС.

В рамках программы «Чистая вода» были реконструированы и построены сети водоснабжения в четырёх населённых пунктах, а также разработаны проекты новых объектов.