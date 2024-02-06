В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

В приставы Казани обратилась женщина с жалобой на работников местных банков, которое присылают ей смс-сообщения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по РТ.

В ходе анализа обращения было выявлено, что банк, привысив объем допустимых сообщений, нарушил законодательство. Отмечается, что гражданка на ежедневной основе получала от 3 до 5 уведомлений от банка, хотя допустимая норма – 2 сообщения.

Банк заплатил штраф в размере 350 тыс. рублей.

Ранее, нарушения миграционного законодательства в гостинице в Челнах выявила прокуратура.