Прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в Челнах

Транспортная прокуратура организовала проверку в гостинице на железнодорожном вокзале в Набережных Челнах. Сообщает «Реальное время».

В ходе проверки было выявлено, что с весны 2023 года там жили иностранцы, которые не состояли на учете иностранных граждан гостиницы, а также их постановка на учет по месту пребывания не была направлена в отдел миграции МВД.

О нарушениях проинформировали начальника компании, которая руководит гостиницей. Порядок ликвидации нарушений контролирует транспортная прокуратура.

Ранее, прокуратура Татарстана приступила к проверке информации об обрушении крыши с пункта приема металла в Казани.