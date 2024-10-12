В Татарстане без отопления остаются жители 94 домов

В Татарстане начался отопительный сезон, и в настоящее время тепло уже подано в 17 884 жилых дома, но остаются и такие, где тепла нет. Об этом сообщил руководитель Министерства строительства республики Марат Айзатуллин.

Отопления нет в 94 домах:

14 расположены в Казани,

80 в Нижнекамском районе.

По словам Айзатуллина, в 29 домах Нижнекамского района еще не завершен капитальный ремонт. Тем не менее, общая готовность жилого фонда Татарстана к зиме составляет 99,6%.

Ранее глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин рассказал, что в Татарстане за 2024 год уже построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья.