В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Сотрудники одной из частных компаний в Татарстане обратились к Александру Бастрыкину, заявив о нарушении трудовых прав. Свое обращение они направили через приёмную председателя СК России во «ВКонтакте».

По словам заявителей, с ноября прошлого года им не выплачивают заработную плату, а сроки перевода денег постоянно сдвигаются. При этом, как утверждают сотрудники, организация продолжает деятельность под другим юридическим лицом, не исполнив обязательства перед рабочими. Попытки добиться реакции от контролирующих инстанций успеха не принесли.

СК РФ по Татарстану инициировал проверку. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Валерию Липскому завести дело и по итогам расследования представить подробный доклад, информирует пресс-служба СК России.

Ранее мы писали о том, что министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых.