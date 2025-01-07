Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Число самозанятых превышает количество сотрудни...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Вице-премьер и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко предложил увеличить налоги для самозанятых как одно из решений проблемы нехватки рабочих на промышленных предприятиях.

На встрече с депутатом Государственной думы Ильей Вольфсоном и главой Лаишевского района Ильдусом Зариповым он отметил, что существующий льготный налоговый режим для самозанятых, в частности курьеров, приводит к дисбалансу на рынке труда. Из 2,1 миллиона сотрудников в Татарстане около трети работают в социальной сфере, еще треть — в промышленности, а более 750 тысяч человек — самозанятые.

Коробченко отметил, что число самозанятых превышает количество сотрудников в основных отраслях, таких как обрабатывающая промышленность и строительство. Он подчеркнул важность перенаправления самозанятых на эти направления с помощью законодательных изменений и указал, что самозанятые платят лишь 6 тысяч рублей налога в год, что значительно ниже, чем налоги сотрудников крупных предприятий.

В результате обсуждения Коробченко и Вольфсон согласились на необходимость разработки конкретных предложений для стратегии, которая учитывала бы интересы граждан, бизнеса и государства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Интересное в Казани

день назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

откуда лезут тараканы

Лонгриды

день назад

Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Важное в РТ

3 дня назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

холодное наращивание волос в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

4 часа назад

Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Новости Казани

17 часов назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Новости Татарстана

день назад

Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»
Новости Казани
день назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

6 минут назад

В Татарстане 7 января ожидаются снег и метель

Новости Татарстана

26 минут назад

9 человек погибли из-за землетрясения в Тибете

Новости Татарстана

час назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Новости Казани

час назад

В Казани с 15 по 19 января пройдет Кубок РФ по лыжным гонкам
Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик...
Новости Татарстана
19 часов назад

Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик заболеваемости

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пожаре спасли 60-летнего мужчину

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Рождеством Христовым

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцам рассказали, какая литература продлит новогоднее настроение
Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани