Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Вице-премьер и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко предложил увеличить налоги для самозанятых как одно из решений проблемы нехватки рабочих на промышленных предприятиях.

На встрече с депутатом Государственной думы Ильей Вольфсоном и главой Лаишевского района Ильдусом Зариповым он отметил, что существующий льготный налоговый режим для самозанятых, в частности курьеров, приводит к дисбалансу на рынке труда. Из 2,1 миллиона сотрудников в Татарстане около трети работают в социальной сфере, еще треть — в промышленности, а более 750 тысяч человек — самозанятые.

Коробченко отметил, что число самозанятых превышает количество сотрудников в основных отраслях, таких как обрабатывающая промышленность и строительство. Он подчеркнул важность перенаправления самозанятых на эти направления с помощью законодательных изменений и указал, что самозанятые платят лишь 6 тысяч рублей налога в год, что значительно ниже, чем налоги сотрудников крупных предприятий.

В результате обсуждения Коробченко и Вольфсон согласились на необходимость разработки конкретных предложений для стратегии, которая учитывала бы интересы граждан, бизнеса и государства.