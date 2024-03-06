В МВД по РТ была начата работа по геномной регистрации лиц

С 8 мая 2023 года в МВД РТ была начата работа по геномной регистрации новых категорий лиц. Об этом сообщил на пресс-конференции, начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, Анас Мухаметзянов.





Под геномную регистрацию входят все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.Благодаря совместной работе подразделений МВД Татарстана в 2023 году поставлены на учет генотипы более 6 тыс. лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.