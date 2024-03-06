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· Артем Акчурин

В МВД по РТ была начата работа по геномной регистрации лиц

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С 8 мая 2023 года в МВД РТ была начата работа по геномной регистрации новых категорий лиц. Об этом сообщил на пресс-конференции, начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, Анас Мухаметзянов.

Под геномную регистрацию входят все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

Благодаря совместной работе подразделений МВД Татарстана в 2023 году поставлены на учет генотипы более 6 тыс. лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

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