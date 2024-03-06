В МВД по РТ была начата работа по геномной регистрации лиц
С 8 мая 2023 года в МВД РТ была начата работа по геномной регистрации новых категорий лиц. Об этом сообщил на пресс-конференции, начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, Анас Мухаметзянов.
Благодаря совместной работе подразделений МВД Татарстана в 2023 году поставлены на учет генотипы более 6 тыс. лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.
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