Новости Татарстана
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В Татарстане 8 марта ожидаются метель и туман

Ночью температура опустится до....

Екатерина Елисеева

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Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в субботу установится облачная погода. Ночью и утром ожидается снег, местами сильный, а в некоторых районах возможна метель. Кроме того, не исключено появление тумана.

Днем снегопады продолжатся. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а местами порывы усилятся до 15-18 м/с.

Ночью температура опустится до -5…0 градусов, а днем колебания составят от небольшого минуса до слабого плюса. На дорогах вероятны гололедица, снежная каша и заносы.

Ранее мы писали о том, что Вознесенский тракт станет платным с 9 марта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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