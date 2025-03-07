В Татарстане 8 марта ожидаются метель и туман

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в субботу установится облачная погода. Ночью и утром ожидается снег, местами сильный, а в некоторых районах возможна метель. Кроме того, не исключено появление тумана.

Днем снегопады продолжатся. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а местами порывы усилятся до 15-18 м/с.

Ночью температура опустится до -5…0 градусов, а днем колебания составят от небольшого минуса до слабого плюса. На дорогах вероятны гололедица, снежная каша и заносы.

Ранее мы писали о том, что Вознесенский тракт станет платным с 9 марта.