В Татарстане 8 января потеплеет до +2 градусов

8 января в РТ прогнозируется облачная погода с осадками, которые могут выпадать в виде снега и дождя.

Согласно данным Гидрометцентра региона, жители могут ожидать снег, дождь и морось.

Метеорологи говорят о вероятности образования гололедицы, метелей и туманов. Ожидается появление ледяных участков, снежной каши и накатов.

Помимо этого, в Татарстане усилится ветер до 16 м/с. Ночью может быть от -11 до -6 градусов, а к утру повысится до -6 — -1 градуса. Днем температура будет варьироваться от -1 до +2 градусов.

Ранее мы писали о том, что татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium.

Злоумышленники распространяют вредоносное приложение ... через поддельные веб-сайты, которые маскируются под магазин ...