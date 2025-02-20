В Татарстане 7 семьям бойцов СВО помогли в получении пособия
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Прокуратура Татарстана помогла семьям участников СВО получить положенные социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего назначение ежемесячных пособий на детей, выявили нарушения. Некоторым семьям отказали в выплатах из-за отсутствия данных о доходах супругов. Такая ситуация затронула семь семей.
После вмешательства прокуратуры решения были пересмотрены, и выплаты назначили. В общей сложности на 14 детей было перечислено более 1,7 миллиона рублей.
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