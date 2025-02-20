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В Татарстане врачи убрали большой осколок мины из щеки бойца СВО

Травмы он получил, когда экипаж БМП-3 возвращал...

Пресс-служба РКБ Татарстана

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Врачи РКБ провели успешную операцию по удалению крупного осколка из щеки бойца СВО, сообщили в пресс-службе клиники.

Военнослужащего с позывным Электроник, проживающего в Бугульме, доставил в отделение челюстно-лицевой хирургии его отец. В результате минно-взрывного ранения в щеке остался осколок, который вызвал воспаление.

Травмы он получил, когда экипаж БМП-3 возвращался с боевого задания и подвергся атаке дронов. Электроник перенес множественные ранения, получил ожоги, потерял один глаз и почти полностью утратил зрение на второй.

После лечения в нескольких госпиталях в январе его выписали домой, но вскоре состояние ухудшилось — щека воспалились, а рот практически перестал открываться.

В пресс-службе РКБ сообщили, что хирурги извлекли осколок размером 4×3 см, восстановили жевательную функцию, после чего пациента успешно выписали.

Сейчас Электроник планирует пройти курс восстановления зрения, так как специалисты из Уфы выразили надежду на частичное возвращение функции одного глаза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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