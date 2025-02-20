В Татарстане врачи убрали большой осколок мины из щеки бойца СВО

Врачи РКБ провели успешную операцию по удалению крупного осколка из щеки бойца СВО, сообщили в пресс-службе клиники.

Военнослужащего с позывным Электроник, проживающего в Бугульме, доставил в отделение челюстно-лицевой хирургии его отец. В результате минно-взрывного ранения в щеке остался осколок, который вызвал воспаление.

Травмы он получил, когда экипаж БМП-3 возвращался с боевого задания и подвергся атаке дронов. Электроник перенес множественные ранения, получил ожоги, потерял один глаз и почти полностью утратил зрение на второй.

После лечения в нескольких госпиталях в январе его выписали домой, но вскоре состояние ухудшилось — щека воспалились, а рот практически перестал открываться.

В пресс-службе РКБ сообщили, что хирурги извлекли осколок размером 4×3 см, восстановили жевательную функцию, после чего пациента успешно выписали.

Сейчас Электроник планирует пройти курс восстановления зрения, так как специалисты из Уфы выразили надежду на частичное возвращение функции одного глаза.