В Татарстане врачи убрали большой осколок мины из щеки бойца СВО
Пресс-служба РКБ Татарстана
Врачи РКБ провели успешную операцию по удалению крупного осколка из щеки бойца СВО, сообщили в пресс-службе клиники.
Военнослужащего с позывным Электроник, проживающего в Бугульме, доставил в отделение челюстно-лицевой хирургии его отец. В результате минно-взрывного ранения в щеке остался осколок, который вызвал воспаление.
Травмы он получил, когда экипаж БМП-3 возвращался с боевого задания и подвергся атаке дронов. Электроник перенес множественные ранения, получил ожоги, потерял один глаз и почти полностью утратил зрение на второй.
После лечения в нескольких госпиталях в январе его выписали домой, но вскоре состояние ухудшилось — щека воспалились, а рот практически перестал открываться.
В пресс-службе РКБ сообщили, что хирурги извлекли осколок размером 4×3 см, восстановили жевательную функцию, после чего пациента успешно выписали.
Сейчас Электроник планирует пройти курс восстановления зрения, так как специалисты из Уфы выразили надежду на частичное возвращение функции одного глаза.
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