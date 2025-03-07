В Татарстане 7 марта водитель большегруза уснул и оказался в кювете

7 марта на трассе Казань-Буинск-Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель большегруза уснул за рулем и съехал в кювет в районе поворота на село Большие Меми, сообщает Госавтоинспекция Верхнеуслонского района РТ.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в утомленном состоянии является нарушением ПДД и может привести к тяжелым последствиям.

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