По факту гибели рабочего в Челнах возбуждено дело

В Набережных Челнах проводится расследование по делу о гибели рабочего по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Ход предварительного следствия контролирует городская прокуратура.

Трагедия произошла во время демонтажа труб на одном из предприятий. В результате выброса воды рабочий потерял равновесие и оперся на окно, которое не выдержало его веса. Мужчина упал с высоты 5-6 метров, получив смертельные травмы.