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По факту гибели рабочего в Челнах возбуждено дело

Трагедия произошла во время демонтажа труб на о...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Набережных Челнах проводится расследование по делу о гибели рабочего по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Ход предварительного следствия контролирует городская прокуратура.

Трагедия произошла во время демонтажа труб на одном из предприятий. В результате выброса воды рабочий потерял равновесие и оперся на окно, которое не выдержало его веса. Мужчина упал с высоты 5-6 метров, получив смертельные травмы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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