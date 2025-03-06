По факту гибели рабочего в Челнах возбуждено дело
Прокуратура ТАТАРСТАНА
В Набережных Челнах проводится расследование по делу о гибели рабочего по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Ход предварительного следствия контролирует городская прокуратура.
Трагедия произошла во время демонтажа труб на одном из предприятий. В результате выброса воды рабочий потерял равновесие и оперся на окно, которое не выдержало его веса. Мужчина упал с высоты 5-6 метров, получив смертельные травмы.
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