В Татарстане 7 человек осудят за незаконную постановку на учет 3 тысяч мигрантов

В Татарстане 7 человек, включая одного иностранца, обвинили в незаконной постановке на учёт более трёх тысяч мигрантов. По данным СУ СК России по Татарстану, незаконная схема действовала с 2021 по 2023 год.

Обвиняемые оформляли фиктивные договоры на работу и аренду жилья, однако мигранты ни по адресам регистрации не проживали, ни трудовой деятельностью не занимались.

В зависимости от роли каждого фигуранта им предъявлены обвинения по трём статьям. Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что Александру Бастрыкину доложат об избиении 3-классницы в школе Нижнекамска.