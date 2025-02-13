Александру Бастрыкину доложат об избиении 3-классницы в школе Нижнекамска

По данным следствия, в сентябре 2024 года ученик пятого класса напал на девочку. Видеозапись с места происшествия попала в соцсети — на ней видно, как мальчик наносит удары по голове и таскает одноклассницу за волосы. Мать пострадавшей заявила, что после случившегося дочь была госпитализирована с сотрясением мозга, а сотрудники школы не оказали ей необходимой помощи.

Также стало известно, что женщина наняла юриста для защиты интересов ребенка, но тот обманул ее на крупную сумму. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву доложить не только о ходе расследования нападения, но и о разбирательстве с недобросовестным юристом.