В Татарстане 7 января ожидаются снег и метель

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, 7 января в регионе будет преобладать пасмурная погода, иногда сменяющаяся непродолжительными прояснениями.

Днем в отдельных районах возможны кратковременный снегопад и метель. Кроме того, синоптики предупреждают о риске тумана, а порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов, в некоторых местах температура может понизиться до -18. Днем не ожидается теплее -5 градусов. На дорогах сохранится скользкое покрытие.

Ранее мы писали о том, что Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Рождеством Христовым.