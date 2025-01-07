Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Рождеством Христовым

Рождество Христово является символом надежды для христиан по всему миру, прокладывая путь к духовному прогрессу, счастью и созидательной деятельности. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что этот праздник воплощает добро, веру, любовь и оптимизм, которые особенно необходимы в нынешние трудные времена. Минниханов также отметил, что Рождество подчеркивает значимость традиционных ценностей и крепких семейных отношений, добавив, что праздник символически продолжает Год семьи, который был наполнен важными событиями.

Президент РТ акцентировал внимание на том, что православие занимает значительное положение в регионе наряду с исламом и другими вероисповеданиями, играя ключевую роль в духовно-нравственном воспитании. В завершение он пожелал православным гражданам счастья, мира и благополучия.