В Татарстане 6 УК больше не имеют лицензии
Екатерина Елисеева
Теперь они больше не могут заниматься управлением жилыми домами. Речь идет о следующих организациях:
- ООО УК «ЭКВАТОР» (г. Набережные Челны);
- ООО УК «СИТИДОМ» (г. Казань);
- ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» (г. Казань);
- ООО «ЖИЛДОМУПРАВЛЕНИЕ» (Рыбно-Слободский район);
- ООО «ЖК КВАРТАЛ» (г. Набережные Челны);
- ООО УК «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» (г. Альметьевск).
В этом году лицензии истекают еще у 28 управляющих компаний. Им необходимо подать заявление на продление за 45 рабочих дней до окончания срока действия документа. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.
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