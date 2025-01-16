Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 6 УК больше не имеют лицензии

В этом году лицензии истекают еще у 28 управляю...

Екатерина Елисеева

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Теперь они больше не могут заниматься управлением жилыми домами. Речь идет о следующих организациях:

  • ООО УК «ЭКВАТОР» (г. Набережные Челны);
  • ООО УК «СИТИДОМ» (г. Казань);
  • ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» (г. Казань);
  • ООО «ЖИЛДОМУПРАВЛЕНИЕ» (Рыбно-Слободский район);
  • ООО «ЖК КВАРТАЛ» (г. Набережные Челны);
  • ООО УК «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» (г. Альметьевск).

В этом году лицензии истекают еще у 28 управляющих компаний. Им необходимо подать заявление на продление за 45 рабочих дней до окончания срока действия документа. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.

Ранее мы писали о том, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе необразованной бабулей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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