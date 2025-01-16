В Татарстане 6 УК больше не имеют лицензии

Теперь они больше не могут заниматься управлением жилыми домами. Речь идет о следующих организациях:

ООО УК «ЭКВАТОР» (г. Набережные Челны);

ООО УК «СИТИДОМ» (г. Казань);

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» (г. Казань);

ООО «ЖИЛДОМУПРАВЛЕНИЕ» (Рыбно-Слободский район);

ООО «ЖК КВАРТАЛ» (г. Набережные Челны);

ООО УК «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» (г. Альметьевск).

В этом году лицензии истекают еще у 28 управляющих компаний. Им необходимо подать заявление на продление за 45 рабочих дней до окончания срока действия документа. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.

Ранее мы писали о том, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе необразованной бабулей.