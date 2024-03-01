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· Артем Акчурин

В Татарстане 6 марта МЧС проверит сирены гражданской обороны

В Татарстане 6 марта МЧС проверит сирены гражданской обороны

Мэрия Казани

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На следующей неделе в Татарстане запланирована плановая проверка систем оповещения населения, которую проведет ГУ МЧС России.

Сообщение об этом получили жители региона и корреспондент издания PROKAZAN.

Автор фото: PROKAZAN

Запуск звуковых сирен будет частью проверки, и население просят сохранять спокойствие. На данный момент время проведения проверок неизвестно.

Ранее, стало известно, что МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани.

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