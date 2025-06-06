В Татарстане 6 июня потеплеет до +25 градусов

В Татарстане 6 июня прогнозируется сухая и ясная погода — осадки маловероятны.

Согласно данным Гидрометцентра республики, дневная температура воздуха поднимется до +20…+25 °C.

Ветер будет дуть с севера и северо-востока, со скоростью от 4 до 9 м/с, а местами возможны усиления до 12 м/с.

Ранее мы писали о том, что мусульманам Татарстана рассказали о правилах празднования Курбан-байрама.