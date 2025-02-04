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В Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон

Сотрудник МЧС был отмечен за то, что защитил же...

pixabay.com

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Четыре человека — трое сотрудников полиции и один спасатель — получили награды и денежные премии. Сотрудник МЧС был отмечен за то, что защитил женщину с младенцем от разлетевшихся осколков.

В декабре 2024 года, когда беспилотники атаковали Казань, полицейские смогли предотвратить третью попытку удара по жилому комплексу «Лазурные небеса», сбив дрон.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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