В Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон

Четыре человека — трое сотрудников полиции и один спасатель — получили награды и денежные премии. Сотрудник МЧС был отмечен за то, что защитил женщину с младенцем от разлетевшихся осколков.

В декабре 2024 года, когда беспилотники атаковали Казань, полицейские смогли предотвратить третью попытку удара по жилому комплексу «Лазурные небеса», сбив дрон.