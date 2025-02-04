В Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон
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Четыре человека — трое сотрудников полиции и один спасатель — получили награды и денежные премии. Сотрудник МЧС был отмечен за то, что защитил женщину с младенцем от разлетевшихся осколков.
В декабре 2024 года, когда беспилотники атаковали Казань, полицейские смогли предотвратить третью попытку удара по жилому комплексу «Лазурные небеса», сбив дрон.
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