В Татарстане 42-летняя женщина переломала ребра в ДТП

В Нижнекамском районе Татарстана вечером 15 февраля произошло серьёзное ДТП с пострадавшим. Авария случилась в селе Большое Афанасово.

По информации Госавтоинспекции РТ, 57-летний водитель Hyundai Tucson, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста», за рулём которой находился 45-летний мужчина.

В результате происшествия 42-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила перелом рёбер. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

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