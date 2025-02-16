Ночью в Казани легковушка сбила знак и влетела в здание мечети

В Казани ночью произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в здание мечети на улице Бухарской. По предварительным данным, перед столкновением машина сбила дорожный знак. Об этом рассказали в местном телеграм-канале.

По имеющейся информации, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.