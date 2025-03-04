В Татарстане 4 марта ожидается метель
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По данным Гидрометцентра Татарстана, 4 марта в республике ожидается небольшой снег, местами возможна метель.
Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, его скорость составит 6–11 метров в секунду, а в отдельных районах порывы достигнут 14 метров в секунду.
Днем температура воздуха в регионе будет колебаться от 0 до -5 градусов, в Казани ожидается от -1 до -3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане помогли маме пропавшего бойца СВО получить выплаты.
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