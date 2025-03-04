В Татарстане помогли маме пропавшего бойца СВО получить выплаты

Юристы Государственного юридического бюро Татарстана оказали помощь матери бойца СВО, пропавшего без вести, в признании его погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.

По словам заместителя руководителя Госюрбюро РТ Рафаэля Гиниатуллина, согласно документам о обстоятельствах исчезновения, военнослужащий пропал во время выполнения боевой задачи в первом эшелоне обороны полка в зоне спецоперации.

Женщина обратилась за юридической поддержкой, чтобы установить факт гибели сына. Это было необходимо для оформления наследства и получения компенсаций.

Юристы Госюрбюро РТ помогли ей составить заявление, собрать все требуемые документы и подать иск в суд.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, и решение вступило в законную силу.