В Татарстане 4 июня прогнозируется сильный дождь с грозой

4 июня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Завтра прогнозируется сильный дождь, гроза и ветер до 15-17 метров в секунду. Об этом рассказали в МЧС РТ.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 28 июня перекроют улицы из-за VK Fest и Всероссийского дня молодежи.

Всероссийский день молодёжи отпразднуют в экстрим-парке «Урам». В программе...