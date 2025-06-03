В Татарстане 4 июня прогнозируется сильный дождь с грозой
Екатерина Елисеева
4 июня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Завтра прогнозируется сильный дождь, гроза и ветер до 15-17 метров в секунду. Об этом рассказали в МЧС РТ.
Ранее мы писали о том, что в Казани с 28 июня перекроют улицы из-за VK Fest и Всероссийского дня молодежи.
Всероссийский день молодёжи отпразднуют в экстрим-парке «Урам». В программе...
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец