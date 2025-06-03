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В Татарстане 4 июня прогнозируется сильный дождь с грозой

Об этом рассказали в МЧС РТ

Екатерина Елисеева

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4 июня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Завтра прогнозируется сильный дождь, гроза и ветер до 15-17 метров в секунду. Об этом рассказали в МЧС РТ.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 28 июня перекроют улицы из-за VK Fest и Всероссийского дня молодежи.

Всероссийский день молодёжи отпразднуют в экстрим-парке «Урам». В программе...

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