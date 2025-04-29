В Татарстане 30 апреля ожидаются штормовой ветер и гроза

Ночью и днём 30 апреля в Татарстане ожидаются штормовой ветер и гроза. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, ветер будет порывистым, с усилением до 15-20 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 23 м/с.

Жителям республики напоминают соблюдать осторожность и избегать укрытий под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач, которые могут стать опасными в условиях сильного ветра. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра и оказывать помощь пожилым и больным людям.

Ранее стало известно, что на трубопроводе отключили холодное водоснабжение из-за аварии.