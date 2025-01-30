В Татарстане 30 января ожидаются туман и мокрый снег
Екатерина Елисеева
30 января в Татарстане пройдёт мокрый снег, а в утренние часы местами возможны туман и гололёд.
По данным Гидрометцентра РТ, дневная температура поднимется до 0...+3 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.
Ветер будет юго-западным, со скоростью 4–9 метров в секунду.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок.
Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что более 68% жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет производятся нелегально и могут содержать опасные вещества.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец