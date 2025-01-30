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В Татарстане 30 января ожидаются туман и мокрый снег

Ветер будет юго-западным

Екатерина Елисеева

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30 января в Татарстане пройдёт мокрый снег, а в утренние часы местами возможны туман и гололёд.

По данным Гидрометцентра РТ, дневная температура поднимется до 0...+3 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что более 68% жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет производятся нелегально и могут содержать опасные вещества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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