В Татарстане был поддержан запрет на продажу детям газовых зажигалок

Эксперты Татарстана поддержали законопроект, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним товаров со сжиженными углеводородными газами, сообщается на платформе «Экспертный клуб».

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что более 68% жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет производятся нелегально и могут содержать опасные вещества, включая канцерогены и наркотики. За последние 10 лет число подростков, употребляющих такие смеси, выросло в 10 раз, а в 2023 году от них скончались более 800 несовершеннолетних.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова сообщила, что в 43% случаев никотинсодержащие товары продавались с нарушением маркировки, в том числе рядом с учебными заведениями. По этим фактам составлено более 6 тысяч протоколов.

Её коллега Максим Топилин подчеркнул, что дети часто используют газовые баллончики для токсикомании, что может привести к остановке сердца. С 2016 по 2023 год от отравления такими веществами погибли 817 несовершеннолетних.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях, а сегодня его утвердил Совет Федерации. Поправки в КоАП РФ предусматривают штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 300 тысяч — для должностных и до 600 тысяч — для юридических. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года после окончательного утверждения.