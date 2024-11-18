В Татарстане 3-х месячная малышка умерла около бабушки

Малышку на время у бабушки оставила 17-летняя мама, которая пошла в гости к подружке. Через некоторое время родственница взяла 2 баллона с пивом и с коляской отправилась к своему приятелю, у которого выпила и уснула.

Примерно в 4 утра она проснулась и увидела ребенка без признаков жизни с пеной изо рта и с кровью из носа. Знакомый проводил реанимирование, однако, малышку было уже не спасти. После этого, малышку одели, вернули в коляску и отвезли домой, откуда была вызвана скорая медицинская помощь.

Выяснилось, что у крохи был порок сердца, ей нужно было особое внимание. Известно, что семья не была на учете. Тело отправили на экспертизу, пожилую женщину уже допросили, пишет mash iptash.

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