Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми
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Бастрыкину покажут доклад о нарушении прав 46-летней сироты с ограниченными возможностями здоровья из региональной столицы Татарстана. Об этом рассказали в Следственном комитете России.
Женщина написала в группе ведомства, что она инвалид и, несмотря на это, она долгое время не может получить жилье. Местная жительница обращалась в мэрию, но дело с места не сдвинулось.
В 2021 году у дамы истек срок договора найма. Как итог, ее с годовалой дочкой и 15-летним сыном с ОВЗ выгнали из муниципальной квартиры. Сейчас она арендует жилье за свои деньги.
По этому делу уже 2 раз были заведены уголовные дела. В настоящее время дело возбуждается уже в 3 раз. Исполнение поручения контролирует центральное ведомство.
Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки.
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