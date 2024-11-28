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Ремонт Московского рынка завершен на 75%

После ремонта место будет социально-культурной ...

мэрия Казани

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До конца текущего года в столице Казани планируют открыть Московский рынок после обновления. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан. В настоящее время территория заполнена на 75%.

После ремонта место будет социально-культурной площадкой, на которой начнут проводиться самые разные мероприятия. Для этого половину прилегающего участка обустроят для отдыха, а затем установят амфитеатр, павильоны и многое другое.

Внутри рынка появятся популярные бренды, при организации территории специалисты особенно обращали внимание на разнообразие кухонь и продуктов.

Ранее мы писали о том, что в Республики Татарстан построят первый центр генетики и селекции на 2 тысячи коров. Об этом сообщил руководитель района Вячеслав Козлов в рамках Муниципального часа». В настоящее время инвесторы – пара Груссман – заканчивают разработку проекта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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