В Татарстане 27 января ухудшится погода

27 января в Татарстане снова ухудшится погода, сообщает Гидрометцентр республики.

В течение ближайшего часа, а также днем и вечером понедельника, местами в регионе, включая Казань, ожидается туман. Кроме того, прогнозируются осадки в виде снега и дождя, местами возможен гололед. На дорогах образуется наледь. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Роспотребнадзор Татарстана подготовил рекомендации по выбору качественных сухофруктов, которые являются полезной альтернативой сладостям. Специалисты отмечают, что при влажности около 20% правильно высушенные плоды сохраняют основные полезные свойства свежих фруктов.