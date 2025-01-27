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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 27 января ухудшится погода

Прогнозируются осадки...

Екатерина Елисеева

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27 января в Татарстане снова ухудшится погода, сообщает Гидрометцентр республики.

В течение ближайшего часа, а также днем и вечером понедельника, местами в регионе, включая Казань, ожидается туман. Кроме того, прогнозируются осадки в виде снега и дождя, местами возможен гололед. На дорогах образуется наледь. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Роспотребнадзор Татарстана подготовил рекомендации по выбору качественных сухофруктов, которые являются полезной альтернативой сладостям. Специалисты отмечают, что при влажности около 20% правильно высушенные плоды сохраняют основные полезные свойства свежих фруктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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