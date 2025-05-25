В Татарстане 25 мая ожидается +22 градуса

В Татарстане 25 мая установится преимущественно сухая погода. Скорость северо-восточного ветра составит от 5 до 10 м/с.

По информации Гидрометцентра РТ, днём температура воздуха в регионе будет варьироваться от +17 до +22 градусов. В Казани прогнозируется более тёплая погода — от +20 до +22°C, пишет ТВН.

Ранее мы писали о том, что в Казани появились пять новых улиц. Все они названы в честь выдающихся деятелей культуры и искусства, внесших вклад в развитие Татарстана и всей страны.