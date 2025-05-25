В Татарстане 25 мая ожидается +22 градуса
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В Татарстане 25 мая установится преимущественно сухая погода. Скорость северо-восточного ветра составит от 5 до 10 м/с.
По информации Гидрометцентра РТ, днём температура воздуха в регионе будет варьироваться от +17 до +22 градусов. В Казани прогнозируется более тёплая погода — от +20 до +22°C, пишет ТВН.
Ранее мы писали о том, что в Казани появились пять новых улиц. Все они названы в честь выдающихся деятелей культуры и искусства, внесших вклад в развитие Татарстана и всей страны.
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