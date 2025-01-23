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В Татарстане 24 января ожидается метель

Гидрометцентр Татарстана сегодня выпустил преду...

pixabay.com

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Гидрометцентр Татарстана сегодня выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых в республике.

В пятницу, 24 января, на территории Татарстана, включая Казань, прогнозируются метели и усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. В Казани ночью и утром ветер может достигать 15–16 м/с.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане осудили 41-летнего тренера за истязание детей на тренировках.

Как следует из материалов дела, в 2023 году он, занимая должность директора одного из спортивных клубов республики, организовал профильный палаточный лагерь для детей в Мамадышском районе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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