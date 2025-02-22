В Татарстане 22 февраля отменили угрозу атаки БПЛА и открыли 2 аэропорта

В Татарстане 22 февраля в шесть часов утра была объявлена угроза атаки БПЛА, но уже к девяти часам она была снята. Также с 6:30 были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска, а ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены в 9:00.

Представитель Росавиации сообщил в своем телеграм-канале, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее мы писали о том, что диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом.