В Татарстане 22 февраля отменили угрозу атаки БПЛА и открыли 2 аэропорта
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В Татарстане 22 февраля в шесть часов утра была объявлена угроза атаки БПЛА, но уже к девяти часам она была снята. Также с 6:30 были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска, а ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены в 9:00.
Представитель Росавиации сообщил в своем телеграм-канале, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее мы писали о том, что диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом.
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