В Татарстане 21 и 22 января ожидаются метель и сильный ветер
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21 и 22 января 2025 года, в Татарстане снова прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером 21-го, а также ночью и утром 22 января в отдельных районах республики ожидаются метели, которые могут снизить видимость до 1–2 километров.
Также сохранится сильный северо-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 16–21 м/с, а в Казани — до 18 м/с.
Ранее мы писали о том, что отец умершего малыша рассказал, что остеопат не давала ему вызвать ему скорую.
Мужчина рассказал, что неоднократно просил её отдать ребёнка, так как тот трясся и находился в плохом состоянии.
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