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В Татарстане 21 и 22 января ожидаются метель и сильный ветер

В Татарстане снова прогнозируется значительное ...

pixabay.com

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21 и 22 января 2025 года, в Татарстане снова прогнозируется значительное ухудшение погодных условий, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 21-го, а также ночью и утром 22 января в отдельных районах республики ожидаются метели, которые могут снизить видимость до 1–2 километров.

Также сохранится сильный северо-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 16–21 м/с, а в Казани — до 18 м/с.

Ранее мы писали о том, что отец умершего малыша рассказал, что остеопат не давала ему вызвать ему скорую.

Мужчина рассказал, что неоднократно просил её отдать ребёнка, так как тот трясся и находился в плохом состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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