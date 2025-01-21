Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Отец умершего малыша рассказал, что остеопат не давала ему вызвать ему скорую

Мужчина рассказал, что неоднократно просил её о...

Екатерина Елисеева

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Отец мальчика, скончавшегося в одной из клиник Казани, рассказал, что остеопат, проводившая процедуры, не позволила ему вызвать скорую помощь.

Он сообщил, что женщина во время манипуляций «издевалась» над ребёнком, сильно сгибая его руки и ноги. По словам мужчины, в какой-то момент мальчик начал задыхаться и потерял сознание. После того как ребёнка удалось привести в чувство, остеопат продолжила процедуры.

Мужчина рассказал, что неоднократно просил её отдать ребёнка, так как тот трясся и находился в плохом состоянии. Однако, по его словам, врач продолжала свои действия, которые, как утверждает отец, довели ребёнка до гибели, пишет "РЕН ТВ|Новости".

Ранее мы писали о том, что бродячие собаки едва не загрызли 65-летнюю татарстанку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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