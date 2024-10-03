В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты

Умерший во время пожара в СНТ "Подгорный" в Казани местный житель мог погибнуть из-за непотушенной сигареты.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России, в населенном пункте горел садовый дом на площади 25 кадратных метров.

Во время разбора сгоревшего строения, пожарные нашли тело умершего 40-летнего мужчины.

Есть версия, что возгорание началось из-за неосторожности в ходе курении.

В МЧС России сообщили, что неосторожное обращение с пламенем может привести к жутким последствиям.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе республики региона водитель за рулем «ГАЗели» прилетел в дерево и скончался.

По информации Государственной автомобильной инспекции по Татарстану, дорожное происшествие случилось 2 октября 2024 года, поздним вечером.