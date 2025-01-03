В Татарстане 2 человека погибли в ДТП

На трассе Шали — Сорочьи горы в Татарстане случилась авария, в результате которого умерли 2 человека, согласно сообщениям очевидцев.

По информации Телеграм-канала Region116, в аварии столкнулись автомобили марок Hyundai, Toyota и Audi. Как передает канал KM Live, столкновение таким мощным, что один из автомобилей вылетел в кювет, а другой серьезно пострадал.

ГАИ РТ подтвердила инцидент и уточнила, что автоледи за рулём Hyundai выехала на встречку, где столкнулась с Toyota и Audi. Как итог, она и её пассажир умерли на месте. В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.