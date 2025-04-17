В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Следствие установило, что обвиняемый совместно со своим знакомым, который на данный момент умер, организовывал фиктивную регистрацию иностранных граждан, прибывших в Елабугу. Мужчины оформляли временную прописку мигрантов в квартире и частном доме, принадлежащих местной жительнице. При этом, как уточняется, ни один из иностранных граждан по этим адресам фактически не проживал.

Всего, по данным следствия, на учёт было незаконно поставлено 12 человек. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе.