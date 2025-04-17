Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Всего, по данным следствия, на учёт было незако...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Следствие установило, что обвиняемый совместно со своим знакомым, который на данный момент умер, организовывал фиктивную регистрацию иностранных граждан, прибывших в Елабугу. Мужчины оформляли временную прописку мигрантов в квартире и частном доме, принадлежащих местной жительнице. При этом, как уточняется, ни один из иностранных граждан по этим адресам фактически не проживал.

Всего, по данным следствия, на учёт было незаконно поставлено 12 человек. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

силит фунгицид цена

Новости Казани

день назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки

дизайн-проект в Челябинске

Новости Казани

23 часа назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

6 часов назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Казани
день назад

Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Новости Казани

час назад

В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

Интересное в Казани

2 дня назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

Новости Татарстана

час назад

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Новости Казани

час назад

Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы
В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной ре...
Новости Татарстана
6 минут назад

В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани появится 75-метровая высотка

Новости Татарстана

2 часа назад

Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Не у нас

2 часа назад

В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоус...
Новости Татарстана
6 дней назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»