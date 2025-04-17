В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе
Екатерина Кузьминых
В Казани восьмилетняя девочка получила травмы после падения в автобусе, который резко остановился. Инцидент произошёл на Сибирском тракте в районе движения маршрута №60 в сторону улицы Адоратского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, пишет KazanFirst.
По предварительным данным, ребёнок находился в салоне, когда транспортное средство неожиданно затормозило, из-за чего девочка упала и получила травмы. После происшествия автобус покинул место инцидента, а мать самостоятельно доставила ребёнка в травмпункт.
Представитель ГИБДД Казани, майор полиции Алия Валиева, пояснила, что в настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали о том, что в Казани иномарка сбила школьника на самокате.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец