Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

В настоящее время автоинспекторы выясняют все о...

Екатерина Кузьминых

Подписаться на Дзен.канал

В Казани восьмилетняя девочка получила травмы после падения в автобусе, который резко остановился. Инцидент произошёл на Сибирском тракте в районе движения маршрута №60 в сторону улицы Адоратского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, пишет KazanFirst.

По предварительным данным, ребёнок находился в салоне, когда транспортное средство неожиданно затормозило, из-за чего девочка упала и получила травмы. После происшествия автобус покинул место инцидента, а мать самостоятельно доставила ребёнка в травмпункт.

Представитель ГИБДД Казани, майор полиции Алия Валиева, пояснила, что в настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани иномарка сбила школьника на самокате.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

как понять откуда лезут тараканы в квартиру

Новости Казани

день назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки

преподаватели робототехники в Нижнем Новгороде

Новости Казани

23 часа назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

6 часов назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Казани
день назад

Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Новости Казани

час назад

В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

Интересное в Казани

2 дня назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

Новости Татарстана

час назад

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Новости Казани

час назад

Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы
В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной ре...
Новости Татарстана
6 минут назад

В Татарстане 2 человек обвиняют в незаконной регистрации мигрантов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани появится 75-метровая высотка

Новости Татарстана

2 часа назад

Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Не у нас

2 часа назад

В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоус...
Новости Татарстана
6 дней назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»