В Казани школьница попала в больницу после падения в автобусе

В Казани восьмилетняя девочка получила травмы после падения в автобусе, который резко остановился. Инцидент произошёл на Сибирском тракте в районе движения маршрута №60 в сторону улицы Адоратского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, пишет KazanFirst.

По предварительным данным, ребёнок находился в салоне, когда транспортное средство неожиданно затормозило, из-за чего девочка упала и получила травмы. После происшествия автобус покинул место инцидента, а мать самостоятельно доставила ребёнка в травмпункт.

Представитель ГИБДД Казани, майор полиции Алия Валиева, пояснила, что в настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

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