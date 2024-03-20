В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов
В Татарстане 19 коммерческих клиник приняли решение добровольно отказаться от проведения абортов. Об этом проинформировала уполномоченный по правам ребенка в РТ, Ирина Волынец.
Она выразила благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку инициативы о запрете абортов в коммерческих клиниках региона. Важно отметить, что речь идет именно о добровольном отказе клиник от данной услуги.
Уполномоченный также рассказала о запущенном проекте по поддержке жизни с момента зачатия, направленном на предотвращение абортов. По итогам первого года реализации проекта количество женщин, отказавшихся от абортов и сохранивших беременность, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Названия клиник, где перестали проводить аборты раскрывать не стали.
Напомним, что в Татарстане выросло количество объектов бизнеса.
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