В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

В Татарстане 19 коммерческих клиник приняли решение добровольно отказаться от проведения абортов. Об этом проинформировала уполномоченный по правам ребенка в РТ, Ирина Волынец.

Она выразила благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку инициативы о запрете абортов в коммерческих клиниках региона. Важно отметить, что речь идет именно о добровольном отказе клиник от данной услуги.





На заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике Ирина Волынец сообщила, что на данный момент 19 частных медицинских учреждений по их просьбе уведомили об добровольном решении прекратить проведение абортов. Пока отсутствует федеральный закон, запрещающий аборты в частных клиниках без медицинских показаний, поэтому все действия осуществляются добровольно.Уполномоченный также рассказала о запущенном проекте по поддержке жизни с момента зачатия, направленном на предотвращение абортов. По итогам первого года реализации проекта количество женщин, отказавшихся от абортов и сохранивших беременность, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Названия клиник, где перестали проводить аборты раскрывать не стали.

Напомним, что в Татарстане выросло количество объектов бизнеса.