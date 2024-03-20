Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Подписаться в Telegram

В Татарстане 19 коммерческих клиник приняли решение добровольно отказаться от проведения абортов. Об этом проинформировала уполномоченный по правам ребенка в РТ, Ирина Волынец.

Она выразила благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку инициативы о запрете абортов в коммерческих клиниках региона. Важно отметить, что речь идет именно о добровольном отказе клиник от данной услуги.

На заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике Ирина Волынец сообщила, что на данный момент 19 частных медицинских учреждений по их просьбе уведомили об добровольном решении прекратить проведение абортов. Пока отсутствует федеральный закон, запрещающий аборты в частных клиниках без медицинских показаний, поэтому все действия осуществляются добровольно.

Уполномоченный также рассказала о запущенном проекте по поддержке жизни с момента зачатия, направленном на предотвращение абортов. По итогам первого года реализации проекта количество женщин, отказавшихся от абортов и сохранивших беременность, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Названия клиник, где перестали проводить аборты раскрывать не стали.

Напомним, что в Татарстане выросло количество объектов бизнеса.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

23 часа назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

заказать службу по обработке от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

вызов сантехника срочно в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Интересное в Казани

23 часа назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

час назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха