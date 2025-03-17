В Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов

В республике ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Утром местами возможен туман, на дорогах сохраняется гололедица, местами сильная, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ветер северо-восточный, во второй половине дня сменится на юго-западный, с порывами 4–9 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в Казани — от 0 до +4 градусов.

Ранее мы писали о том, что на KazanForum в мае может приехать делегация Катара.