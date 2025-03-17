На KazanForum в мае может приехать делегация Катара

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пригласил делегацию Катара на международный экономический форум «Россия – исламский мир» (KazanForum), который пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Приглашение прозвучало на заседании Российско-Катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Дохе, сообщает пресс-служба правительства.

На встрече обсудили развитие сотрудничества в торговле, инвестициях, транспорте, цифровых технологиях, культуре и спорте. Особое внимание уделили промышленной кооперации, включая фармацевтику, судостроение и энергетическое машиностроение.

Россия предложила не только поставки лекарств в Катар, но и локализацию производства с передачей технологий. В судостроении российская сторона представила проекты пассажирских судов на подводных крыльях и экологичных электросудов.

Ожидается, что KazanForum станет ключевой площадкой для укрепления связей России с исламскими странами, а участие Катара создаст новые возможности для сотрудничества.